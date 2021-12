Digitale et robotisée, la pharmacie se réinvente à Toulouse

Une pharmacie d’un nouveau genre a ouvert ses portes à Toulouse. Depuis trois mois, cette officine axée sur la digitalisation propose aux patients de renouveler leur ordonnance à distance et de recevoir leurs médicaments à domicile ou directement à l’officine en click & collect. Les clients envoient leurs prescriptions médicales grâce à une application développée par cette pharmacie qui fonctionne en mode start-up. Une fois l’ordonnance validée, les médicaments sont préparés sous forme de sachets-doses étiquetés et triés par un robot. «C’est une expérience qui est globale sur la gestion de ces traitements qui sont quotidiens. Pour cela on a développé un logiciel spécial,» explique Sébastien Bonnet , pharmacien et cofondateur de MonOrdo, qui emploie aujourd’hui huit salariés. Une procédure qui permet au pharmacien d’éviter le gaspillage et de mieux gérer ses stocks en anticipant le renouvellement d’ordonnance.

Fini les files d'attente

Ce nouveau concept fait aussi gagner du temps au patient, en lui évitant de se déplacer. « C’est pratique, je reçois les commandes tous les mois chez moi, il suffit pour cela que je scanne sur mon smartphone mon ordonnance avec l’application et cela me crée ensuite des commandes automatiquement » explique Yann Piquet, un utilisateur régulier de MonOrdo. Les responsables de cette pharmacie 2.0, unique dans l’hexagone, envisagent d’ici 2026 d’ouvrir une vingtaine d’officines dans les plus grandes villes de France.