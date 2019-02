Comment guérir d\'un chagrin d’amour ?

Réparer un cœur brisé grâce à un médicament ? C’est en tout cas ce que propose Alain Brunet, professeur de psychiatrie canadien. Il s’est fait connaître en France au moment des attentats du Bataclan et du 14 juillet à Nice en réalisant des essais cliniques sur des victimes de stress post-traumatique. Au cœur de cette thérapie : le popranolol, un des plus anciens bêtabloquants qui a pour effet de ralentir le rythme cardiaque et de diminuer le stress.

Alors, est-ce que cela fonctionne aussi pour la maladie d’amour ? Selon Dr Stéphane Clerget, psychiatre, « Si le chagrin d’amour était un traumatisme on pourrait effectivement prescrire du Propanolol, mais tous les chagrins d’amour ne sont pas traumatiques et ce médicament n’agit pas sur la dépression ». Le spécialiste estime donc qu’il ne s’agit pas du traitement miracle du chagrin d’amour.

Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui pensaient tout effacer d’un coup avec une simple prescription médicale. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a quand même des solutions et la première est celle que l’on applique souvent spontanément : il faut raconter ses malheurs. « En cas de rupture amoureuse, on passe par le déni, la colère, la tristesse… et tout cela doit s’évacuer progressivement donc cela demande du temps, il faut accepter d’être patient. C’est une forme de deuil », affirme Stéphane Clerget.