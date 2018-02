Antibiotiques : des médecins donnent l’alerte

Toujours plus fortes, toujours plus résistantes aux antibiotiques, les bactéries sont plus que jamais une menace pour notre santé. Chaque année en France, plus de 12 000 décès sont liés à une bactérie résistante aux antibiotiques, alors les médecins tirent la sonnette d'alarme. La surconsommation d'antibiotiques est pointée du doigt. Elle incite les bactéries à développer leur mécanisme de défense.

Objectif : -25% d'ici 2020

La France est le 4e plus gros consommateur européen de ces médicaments, dont la prescription est pourtant inutile et inadaptée dans 30% des cas. Parmi les solutions envisagées : sensibiliser les patients et inciter les médecins à moins prescrire d'antibiotiques. Avec la campagne de 2002, la consommation avait fortement diminué avant de repartir à la hausse : 8,6% entre 2006 et 2016. L'objectif actuel est de -25% d'antibiotiques d'ici 2020.

