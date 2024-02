Médecines alternatives : les remboursements des consultations en Seine-et-Marne suscitent la polémique

Les médecines alternatives sont choisies par de nombreux Français. Efficaces ou non, les séances ne sont pas remboursées par l'Assurance maladie, sauf en Seine-et-Marne, où la caisse du département a pris en charge jusqu'à quatre séances par an pendant une année.

Ostéopathie, acupuncture, sophrologie... L'efficacité scientifique de ces techniques de soins non conventionnelles n'a pas été démontrée. Elles ne sont donc pas remboursées par l'Assurance maladie. Pourtant, pendant un an, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne a "pris en charge, de manière individuelle et exceptionnelle, des pratiques alternatives pour des assurés aux ressources limitées", précise-t-elle.



Des remboursements aux patients précaires

Quatre séances par an, remboursées à hauteur de 50 euros : une mesure qui passe mal pour les médecins et les kinésithérapeutes. "On nous dit qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses", souligne pourtant Stéphane Beulay, vice-président de la Fédération française des masseurs kinésithérapeutes. Un fonds spécifique dédié à l'action sanitaire et sociale pour les patients modestes a permis ces prises en charge, ce qui arrive également dans d'autres départements. Chaque caisse dispose chaque année d'un budget d'un million d'euros pour les patients précaires. Face à la polémique, le dispositif a été suspendu.