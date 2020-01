Virus en Chine : l'épidémie s'étend hors des frontières

Depuis un mois, un mystérieux virus sévit en Chine. Les autorites ont annoncé le décès d'une troisième personne, lundi 20 janvier. L'épidémie s'étend et atteint désormais la Corée du Sud. À quelques jours des festivités du Nouvel An asiatique et de son grand chassé-croisé, les autorités s'inquiètent. À la gare de Wuhan (Chine), des dispositions ont été prises. Les départs se font sous haute surveillance.

Plus de 200 personnes contaminées

Des détecteurs de fièvre ont été installés pour repérer parmi les voyageurs ceux qui seraient contaminés par le mystérieux virus. L'épidémie a déjà fait 3 morts et contaminé plus de 200 personnes. Elle a passé les frontières avec deux cas enregistrés en Thaïlande, un au Japon et un en Corée du Sud. Et pour la première fois, les autorités chinoises ont signalé des malades en dehors du foyer de Wuhan. Des cas ont été signalés à Pékin et Shenzhen.

Le JT

Les autres sujets du JT