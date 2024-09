Elle a souhaité montrer que malgré la maladie, “on peut relever un défi sportif”. Atteinte d’endométriose et de la maladie de Lyme, Sabine s’est lancé le défi de réaliser l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Brut l’a suivie pendant son ascension.

Sabine explique : "C'est un projet qu'on avait depuis très longtemps ensemble. Il y a quelques années, on m'a découvert deux pathologies : la maladie de Lyme au stade chronique et de l'endométriose." Malgré ces défis de santé, elle s'est lancée dans l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB), une course extrême de 171 km et 10 000 m de dénivelé autour du massif.

Son compagnon Jean devait initialement courir l'UTMB mais a décidé de l'accompagner et de la soutenir tout au long de son parcours. "On sera tous à fond. On est tous là, dans notre petit mini bus à scander et à crier 'Sabine' tout au long du parcours", mentionne-t-il avec enthousiasme.

Une détermination à toute épreuve

Malgré les difficultés rencontrées pendant la course, Sabine fait preuve d'une volonté de fer. "Je vais tout donner !", affirme-t-elle avec conviction avant le départ. Son mental d'acier l'aide à surmonter les obstacles : "Je suis moins prête physiquement que certains, mais j'ai un mental d'acier."

Lorsqu'elle vomit à plusieurs reprises en raison de son endométriose, son équipe de soutien reste solidaire. "C'est normal, c'est son corps qui rejette, donc bois de l'eau", l'encourage Jean. Sabine poursuit malgré la douleur, déterminée à réaliser son rêve.

Une course contre la montre

Alors que Sabine approche de l'arrivée, la tension monte. "On est tendus, à fond ! On a hâte qu'elle arrive et on va la booster", s'exclame son équipe. Malheureusement, elle rate de peu la barrière horaire, manquant de 13 minutes le temps imparti pour terminer.

Bien que déçue, Sabine reste digne face à l'élimination. "J'ai été éliminée au premier barrage. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. On se reverra ici", promet-elle avec résolution. Jean la félicite chaleureusement : "Sabine, je suis très fier de toi. On le retentera, on le retentera si tu en as envie. Mais bravo pour tout ce que tu fais. T'es incroyable."

Dans une réflexion finale, Sabine souligne la portée symbolique de son exploit : "Je pense que j'ai quand même montré que même malade ou porteur de handicap, on peut essayer de réaliser ses rêves. Il y a une victoire déjà d'avoir été sur le départ. C'est déjà énorme. C'est pas donné à tout le monde."