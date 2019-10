VIDEO. L’engagement de Bill Gates pour éradiquer les maladies dans les pays défavorisés

“Je trouve ça fou qu’on ait 50 fois plus de risques de mourir lorsqu’on naît en Afrique que lorsqu’on naît dans un pays riche.” En 2000, Bill Gates et sa femme Melinda ont créé leur fondation pour “réduire les inégalités”. Avant cela, le fondateur de Microsoft s’était rendu en Afrique avec sa femme Melinda. Et ce fut le déclic. Il a en effet réalisé l’ampleur de la pauvreté sur le continent en voyant les conditions de vie de ses habitants. Un chiffre édifiant : plus d’un million d’enfants décèdent tous les ans de maladies en Afrique là où les pays en développement sont beaucoup plus avancés. Ainsi, pour le fondateur de Microsoft, faire progresser la santé mondiale est devenu un vrai défi.

Les enfants mouraient de diarrhées alors même qu’un vaccin était utilisé dans des pays plus riches. Bill Gates à Brut.

La deuxième fortune mondiale a donc fait le choix d'utiliser une partie de sa richesse pour cette cause. "Nous avons la chance de bénéficier de la richesse, créée par le succès de Microsoft", explique-t-il. Ainsi, Bill Gates investit dans un fonds global accordé aux vaccins, au financement de la science ainsi que pour les conditions de vie sur place. Depuis la création de sa fondation, la mortalité infantile a été réduite de moitié. "C'est pour ça que c'est excitant : ça fonctionne !", s'exclame-t-il.