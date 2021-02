VIDEO. Le combat de Frédéric et Magali après la mort de leur fils atteint d\'un cancer

"Ce qu'il y a de terrible dans cette photo, c'est que là, je vois vraiment le grand Noë, celui qui est en forme, celui qui respire la vie, celui qui a plein de projets et elle me rappelle avec beaucoup de dureté que quelques années après cette photo, Noë a été diagnostiqué de cette saleté."

À l'âge de 7 ans, Noë a été diagnostiqué d'un cancer au cerveau. "Fin d'année 2011, ça ne s'invente pas, le jour de la Toussaint, je me rends à Necker avec Noë puisque depuis quelques semaines, il a du mal à bouger une de ses mains. Nous sommes reçus par la cheffe de service de neurochirurgie de Necker qui nous annonce en même temps que notre fils a un cancer, que cette tumeur est cancéreuse et qu'il va mourir de façon certaine et rapide", se souvient son père.

La recherche pour lutter contre les cancers pédiatriques est moins développée que celle pour les adultes. Les parents de Noé, Frédéric et Magali, ont rencontré 20 équipes médicales dans 11 pays. Mais au bout de 3 ans, l'état de santé de Noë s'est dégradé.

"Je suis décidé à venir à bout du cancer des enfants"

Brut avait rencontré Frédéric Lemos en 2017. Depuis, il a créé la campagne #GuerirLeCancerDeLenfant en partenariat avec le centre Gustave Roussy. Affichage du portrait de Noë sur la Tour Montparnasse, organisation d'une course dans la Tour Montparnasse... La campagne multiplie les initiatives pour récolter des dons et financer la recherche. "Moi, je suis fermement décidé à venir à bout du cancer des enfants tant que je serai là", assure Frédéric.

Chaque année, près de 2 500 enfants sont atteints d'un cancer.