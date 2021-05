"Il faut qu'on ait un débat pour parler de la place de la maladie dans la société, dans l'entreprise. Ça nous concerne tous." L'ex-ministre du Travail Muriel Pénicaud se confie brièvement sur son cancer de la thyroïde dans son livre "Pousser les murs". Elle revient notamment sur le silence autour de sa maladie et sur sa crainte d'en parler lorsqu'elle était ministre. "On est déjà dans le déni de la mort et on est dans le déni de la maladie dans la société, en fait il faut le cacher", confie-t-elle.

Une meilleure intégration est nécessaire

L'ex-ministre du Travail estime qu'un travail doit être fait pour mieux intégrer les personnes malades dans la société. "Je crois qu'il faut aussi accepter que, dans la société, des personnes âgées, des personnes qui à un moment donné ont une maladie ou un handicap, ils apportent quelque chose que ceux qui sont provisoirement en très bonne santé et à 200 à l'heure ne voient pas toujours", estime-t-elle. Pour ce faire, elle invite à la bienveillance afin de ne pas être enfermé dans un regard et dans une condition.