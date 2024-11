Visiter le château de Versailles, retrouver sa maison de famille… Des rêves simples mais impossibles à réaliser pour des personnes malades, en soins palliatifs. Condamnée par une leucémie depuis 2022, Nadine rêvait de voir la mer une dernière fois, entourée de sa famille. On l'a accompagnée à Deauville avec l'association L'ambulance des rêves.

"C'est ça. C'est moi le faiseur de rêves", explique Maxime Bolou, cofondateur de l'association Ambulance des Rêves. Leur mission : permettre aux patients en fin de vie de sortir de l'hôpital pour réaliser leur dernier souhait. "Ça permet aux patients vraiment condamnés, malheureusement, en fin de vie, en soins palliatifs, de sortir de l'hôpital, d'avoir un moment en famille comme aujourd'hui", mentionne Maxime.

Emmy, bénévole au sein de l'association, souligne l'importance de leur travail : "C'est hyper sympa, le concept de pouvoir réaliser leur dernier rêve. C'est vrai qu'on est dans un milieu où on se rapproche de la santé, donc pouvoir déjà s'extirper un petit peu de ça et voyager avec eux, c'est assez magique."

Des instants précieux

Contrairement aux attentes, les derniers souhaits des patients sont rarement grandioses. "À 99%, c'est des moments en famille, c'est des moments tout simples, tendres, de retrouvailles", explique Maxime. Pour Nadine, atteinte d'une leucémie, son rêve était de voir la mer à Deauville, accompagnée de ses proches. "Pour moi, les vacances, c'est la mer", confie-t-elle.

L'association veille à ce que ces moments restent intimes. "Il y a toujours un moment où on les laisse, sous notre surveillance avec le médecin, mais on se met à l'écart pour qu'ils restent vraiment en famille. Et ça, c'est très important", souligne Maxime.

Briser les tabous autour de la fin de vie

Au-delà de réaliser des rêves, l'Ambulance des Rêves souhaite aussi briser les tabous entourant la fin de vie. "Avant, la maladie était cachée et les morts encore plus. On cache la mort", déplore Jeanne Garnier, spécialiste des soins palliatifs.

En sortant les patients de l'hôpital, l'association rend la mort plus visible. "On sort les brancards, les patients et on va suivre ce modèle-là. C'est en train de progresser tout doucement, mais de voir la mort en dehors de l'hôpital, on n'est pas encore habitués", admet Maxime.

Grâce à l'Ambulance des Rêves, Nadine a pu profiter d'un dernier moment de bonheur avant de partir. "C'était super, je suis très heureuse. Franchement... Super !", s'exclame-t-elle, ravie d'avoir réalisé son rêve.