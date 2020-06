VIDEO. Alzheimer : \"Quand cette maladie arrive dans une famille, cette famille perd son identité\"

"Les malades d'Alzheimer vivent dans un monde qui n'est plus tout à fait le nôtre", souligne Béatrice Gurrey. Ses deux parents ont été touchés par la maladie d'Alzheimer, une maladie neurodégénérative dont on ne peut pas guérir. "C'est comme si vous aviez un GPS, vous êtes confiant dans le guidage qu'il vous renvoie et tout d'un coup, il ne fonctionne plus ou il vous envoie n'importe où", explique Béatrice Gurrey. Néanmoins, les conséquences d'Alzheimer sont très différentes selon les personnes atteintes.

Vos parents deviennent vos enfants d'une certaine façon. Béatrice Gurrey à Brut.

Béatrice Gurrey a été touchée de très près par ce fléau. "Mes parents baissaient leurs volets métalliques en pleine journée", raconte-t-elle. Aussi, les personnes atteintes de cette maladie ont une tendance à se sentir enfermées où qu'elles soient. "Vos parents deviennent vos enfants d'une certaine façon", estime Béatrice laquelle ajoute qu'ils s'exposent aux mêmes dangers.

Deux ans après le diagnostic, les parents de Béatrice Gurrey ont été placés en EHPAD. "J'ai vu à la fois des personnes d'un dévouement extraordinaire, qui aimaient beaucoup mes parents (…) Et par ailleurs vous avez des aides-soignantes qui peuvent être maltraitantes", souffle Béatrice.

Un quart des Français de plus de 65 ans seront touchés par cette maladie en 2020.