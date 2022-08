BRUT.

“La souche de la variole du singe qui circule en Europe et aux États-Unis, au Canada et ailleurs, c'est la souche d'Afrique de l'Ouest. Donc, il faut partir sur une mortalité de 1%. Après, les facteurs de risque de mortalité, ce sont : les enfants en bas âge, les femmes enceintes et les immunodéprimés. Or, pour l'instant, cette maladie touche de manière quasi exclusive des hommes en très bonne santé qui ont entre 30 et 40 ans. C'est certainement pas dans cette classe que l'on observera les complications” explique le Pr Éric Caumes, spécialiste des maladies infectieuses.

“Les symptômes, ce sont avant tout des manifestations cutanées, c’est-à-dire des boutons”

Boutons situés dans la région génitale, périnéale ou au niveau des fesses, fièvre, douleurs musculaires, fatigue, voici quelques-uns des symptômes de la variole du singe. La transmission s’opère par voie respiratoire, cutanée ou sexuelle. “Elle se diagnostique par un prélèvement d'une lésion cutanée ou d'une lésion muqueuse qu'on envoie dans un laboratoire de virologie, puisqu'il s'agit d'un virus, et ce virus est isolé par PCR. Aujourd'hui, on ne la soigne pas pour être tout à fait honnête. La maladie guérit toute seule au bout de trois semaines” explique le spécialiste. Ce dernier appelle “au respect des règles d’isolement et de traçage de contacts”, rappelant que le nombre de cas en France est passé de 500 début juillet 2022 à 1500 à la fin du mois. “Ce qui inquiète, c'est l'allure de la courbe qui est exponentielle” explique l'expert.