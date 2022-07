Variole du singe : l’épidémie progresse

Cinq personnes porteuses de la variole du singe sont déjà décédées en Afrique. Un homme de 41 ans, lui aussi porteur de la maladie, a succombé au Brésil. "C’est un patient présentant des comorbidités et des antécédents de traitement par chimiothérapie. Il y a des raisons de penser que la cause du décès soit liée au virus", déclare Daniel Pereira, le ministre de la Santé brésilien. Autre pays où des personnes atteintes par le virus sont mortes, l’Espagne. Cependant, les autorités n’ont pas donné les causes précises du décès.



Un nombre de cas qui augmente

L’épidémie progresse à l’échelle mondiale et ce sont 22 717 cas qui ont pour le moment été recensés sur la planète. C’est aux États-Unis que le nombre de cas est le plus important, avec 5 189 personnes qui ont contracté la maladie. L’Espagne figure en deuxième position alors que la France compte 1 955 cas. "Mathématiquement, il y aura des évolutions sévères de cette infection chez des personnes très immunodéprimées. En-dehors de ces personnes particulières, en population générale, il n’y a aucune raison d’être inquiet", tempère le Professeur Jean-Daniel Lelièvre, infectiologue. En France, la campagne de vaccination s'intensifie.