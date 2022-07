Variole du singe : le ministre de la Santé annonce l'ouverture d'un vaccinodrome à Paris

Les autorités sanitaires veulent intensifier les efforts de prévention contre la variole du singe, dont 1 567 cas ont été confirmés en France jusqu'à présent. Le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé lundi 25 juillet l'ouverture d'un grand centre de vaccination à Paris. "Demain, à Paris, ouvre un centre qui va pouvoir augmenter très significativement le volume des vaccinations. A ce jour, plus d'une centaine de centres de vaccination sont en place" sur l'ensemble du territoire, a-t-il précisé sur BFMTV.

Variole du singe: "Demain, à Paris, ouvre un centre qui va pouvoir augmenter très significativement le volume des vaccinations", annonce le ministre de la Santé, François Braun pic.twitter.com/ntcN0VRuq5 — BFMTV (@BFMTV) July 25, 2022

"Nous avons les doses, il faut maintenant les bras pour vacciner", a par ailleurs insisté François Braun, qui a annoncé que les étudiants en médecine pourraient bientôt participer à la campagne de vaccination contre la variole du singe, à la faveur d'un décret publié mardi.

La mairie de Paris ne partage pas ce constat : les 30 000 doses de vaccin déstockées annoncées vendredi par le ministère de la Santé représente un chiffre "complètement insuffisant", selon l'adjointe EELV à la santé, Anne Souyris, pour qui il en faudrait dix fois plus pour vacciner préventivement, en deux doses, toutes les personnes à risques en Ile-de-France.

Le plus haut niveau d'alerte déclenché

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a décidé de déclencher samedi le plus haut niveau d'alerte pour tenter de juguler la flambée de variole du singe à travers le monde.

Depuis début mai, quand elle a été détectée en dehors des pays africains où elle est endémique, la maladie a frappé plus de 16 836 personnes dans 74 pays, selon le tableau de bord du Centre américain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) à la date du 22 juillet.

Une étude publiée jeudi dans la revue scientifique New England Journal of Medicine confirme que dans 95% des cas récents, la maladie a été transmise lors d'un contact sexuel et 98% des personnes touchées étaient des hommes gays ou bisexuels.