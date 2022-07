Variole du singe : la vaccination débute doucement

La flambée des cas de variole du singe inquiète l’OMS. En une semaine, ces cas ont presque doublé en France. Et pour se faire vacciner, il faut redoubler de patience : sur 1 500 cas recensés, seules 30 000 doses seraient disponibles. Au CHU de Rouen, les premiers volontaires se sont présentés cette semaine. “Je connais des gens qui l’ont eu, ce n’est pas agréable d’avoir des boutons pustuleux sur le corps, ce n’est pas glamour”, explique l’un d’eux.

Jusqu’à trois doses par personne

Alors que la maladie contagieuse touche à ce jour majoritairement une population masculine homosexuelle (98 % des cas), l’association de lutte contre le sida 'Act Up' s’inquiète du nombre insuffisant de doses. “Ce n’est pas du tout suffisant. Surtout qu’il faut prendre en considération certains publics et la troisième dose pour les personnes immunodéprimées ou vivant avec le VIH. Quand on nous dit 30 000 doses, on sait très bien que ça ne va pas être suffisant dans les jours et semaines à venir”, explique Marc-Antoine Bartoli, coordinateur prévention de l’association.