L’heure n’est à pas à l’urgence sanitaire, en ce début du mois de juillet, mais l’OMS (Organisation mondiale de la santé) appelle les États à intensifier la lutte contre la variole du singe. La maladie progresse rapidement en Europe, où les cas ont triplé depuis deux semaines. On compte désormais 4 500 cas confirmés sur le Vieux Continent. Le Royaume-Uni dénombre le plus de malades, avec plus de 1 000 cas, tandis que la France en compte près de 500.

"La contamination se fait par voie sexuelle et par voie cutanée"

Les médecins appellent à prendre des précautions. "La contamination se fait par voie sexuelle et par voie cutanée", explique Christine Rouzioux, professeure en virologie, samedi 2 juillet. Le vaccin contre la variole est efficace, mais jusqu’à présent, il n’est proposé qu’aux cas contact à risque. Le gouvernement réfléchit actuellement à étendre les injections de manière préventive aux populations particulièrement exposées.