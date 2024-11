Nouveau variant du virus Mpox : l'OMS affirme que des transmissions locales hors d'Afrique ont été observées au Royaume-Uni

Deux personnes ont contracté le nouveau variant du virus Mpox au Royaume-Uni après avoir été en contact avec un malade revenu d'Afrique, ce qui en fait les premières transmissions locales hors d'Afrique, a annoncé mardi 5 novembre l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces deux personnes vivent "dans le même foyer qu'une personne testée positive peu de temps après un voyage dans plusieurs pays africains", précise l'OMS, ajoutant que ce sont "les premiers cas transmis localement en Europe et même les premiers en dehors d'Afrique" depuis août 2024.

A cette époque, l'organisation avait déclenché son plus haut degré d'alerte au niveau international face à la résurgence des cas de Mpox en Afrique. "Le risque général pour la population du Royaume-Uni et de la région reste faible, mais la transmission locale de clade 1b Mpox devrait inciter les autorités de santé à renforcer leurs mesures de surveillance et à se préparer à la recherche rapide des contacts des cas suspects et confirmés", a déclaré dans un communiqué Hans Kluge, directeur régional de l'OMS pour l'Europe.

Des cas déjà détectés en Allemagne ou en Suède

Les deux derniers patients sont traités à l'hôpital Guy's and St Thomas' de Londres, a déclaré l'Agence de sécurité sanitaire britannique, prévenant que d'autres cas pourraient apparaître dans le même foyer. Une semaine plus tôt, l'agence britannique avait détecté à Londres un premier cas d'infection de ce nouveau variant. D'autres avaient précédemment été détectés en Allemagne, en Suède et dans plusieurs pays d'Asie.

Auparavant appelé variole du singe, le Mpox est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme mais se transmet aussi entre humains, provoquant fièvre, douleurs musculaires et lésions cutanées. Depuis plusieurs mois, une nouvelle épidémie touche l'Afrique, les chiffres d'infection les plus élevés se trouvant en République démocratique du Congo (RDC), au Burundi et au Nigeria.