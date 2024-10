Mpox : l’épicentre d’une épidémie hors de contrôle

Un nouveau cas de Mpox a été signalé en Allemagne. Le patient revenait d’Afrique. En République démocratique du Congo, une souche plus agressive de cette maladie est apparue il y a quelques mois.

Chaque jour, les patients affluent en nombre croissant, souvent dans un état critique. Dans un petit hôpital, ils s'installent à même le sol. Tous ceux qui sont présents sont contaminés par le virus Mpox. Une dizaine de nouveaux patients est arrivée au cours des dernières heures, surtout des mamans avec de jeunes enfants. La maladie se manifeste par l’apparition de boutons douloureux sur tout le corps. Elle provoque également de fortes fièvres et des lésions buccales qui rendent la déglutition difficile.

Un virus qui ne cesse de se répandre

Une nouvelle souche de Mpox, plus contagieuse et plus mortelle, est apparue il y a quelques mois, suscitant de vives inquiétudes. En Afrique, elle a déjà contaminé 42 500 personnes et causé la mort de plus de 1 100 personnes. L’épidémie s'étend : partie de la République démocratique du Congo, le virus a ensuite gagné les pays voisins comme le Rwanda, le Kenya ou encore le Burundi. Elle a atteint d’autres zones du continent africain et des premiers cas isolés ont également été signalés hors d’Afrique, notamment en Suède, en Inde, au Pakistan et en Australie. L’Organisation mondiale de la santé a déclenché son plus haut niveau d’alerte.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.