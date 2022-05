Les Etats-Unis veulent vacciner les cas contacts contre la variole du singe

Un cas a été confirmé dans le Massachusetts et quatre autres sont sur le point d'être analysés mais considérés comme très probables (un à New York, un en Floride, deux dans l'Utah). Tous sont des hommes ayant voyagé hors des Etats-Unis.

La riposte s'organise. Les Etats-Unis se préparent à vacciner les personnes ayant été en contact proche avec des patients atteints de la variole du singe, au moment où le pays, qui compte aujourd'hui cinq cas probables ou confirmés, s'attend à voir leur nombre augmenter.

"Nous souhaitons maximiser la distribution de vaccins à ceux dont nous savons qu'ils en bénéficieraient", a déclaré lundi 23 mai Jennifer McQuiston, responsable au sein des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). "C'est-à-dire ceux ayant été en contact avec un patient connu de la variole du singe, comme les soignants, les contacts personnels très proches, particulièrement ceux à risque de développer un cas grave de la maladie", a-t-elle précisé lors d'une conférence de presse.

Un cas a été confirmé dans le Massachusetts et quatre autres sont sur le point d'être analysés mais considérés comme très probables (un à New York, un en Floride, deux dans l'Utah). Tous sont des hommes ayant voyagé hors des Etats-Unis.

Deux vaccins possibles

La plupart des personnes infectées guérissent spontanément dans les deux à quatre semaines, sans traitement spécifique. Mais les autorités américaines prennent toutes les précautions possibles.

Deux vaccins contre la variole autorisés par l'Agence américaine des médicaments (FDA) peuvent être utilisés. Le premier, ACAM2000, est un vaccin vivant atténué, déconseillé aux personnes immunodéprimées. Les Etats-Unis en possèdent 100 millions de doses. A cause d'effets secondaires "potentiellement significatifs", sa distribution à grande échelle nécessiterait "une vraie discussion", a estimé Jennifer McQuiston.

Le second, Jynneos, est aussi un vaccin vivant mais non réplicatif, et donc considéré comme plus sûr. Les Etats-Unis n'en ont que 1 000 doses, mais ce nombre devrait "augmenter rapidement dans les prochaines semaines", selon la responsable. Selon elle, des données montrent que ces deux vaccins peuvent aider à éviter le développement de la maladie s'ils sont administrés rapidement après l'exposition.