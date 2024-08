Epidémie de mpox : plus de 18 000 cas suspectés ou confirmés en Afrique depuis le début de l'année

Ce décompte a été établi, par l'agence de santé de l'Union africaine (Africa CDC) qui précise que plusieurs variants du virus ont été répertoriés depuis janvier 2024. Au total, 18 737 cas suspectés ou confirmés de mpox ont été répertoriés depuis le début de l'année sur le continent, dont 1 200 en une semaine, a affirmé samedi 17 août l'Africa CDC.

Plus de cas ont été recensés depuis le début de l'année 2024 que durant toute l'année 2023 (14 838), affirme l'Africa CDC. La République démocratique du Congo, épicentre de l'épidémie, compte la quasi-totalité des cas recensés avec 16 800 suspectés ou confirmés, selon la même source. Plus de 500 morts ont été répertoriés depuis début 2024. Les 26 provinces du pays d'environ 100 millions d'habitants ont recensé des cas. Le Burundi, frontalier de la RDC, a répertorié 173 cas (39 confirmés, 134 suspects), en hausse de 75% en une semaine.

L'Afrique fait face à la propagation d'une nouvelle souche du virus, détectée en RDC en septembre 2023 et baptisée "Clade Ib", plus mortelle et plus transmissible que les précédentes. Des premiers cas de mpox ont également été répertoriés hors d'Afrique cette semaine, en Suède et au Pakistan. La recrudescence du mpox a incité l'Organisation mondiale de la Santé à déclarer mercredi une urgence de santé publique de portée internationale, l'alarme la plus élevée. L'OMS avait déjà pris une telle décision en 2022 lorsqu'une épidémie de mpox, portée par le clade 2b, s'était étendue à travers le monde.