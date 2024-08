Epidémie de mpox : le fabricant du vaccin veut l'homologuer pour les adolescents

Le nouveau variant du mpox, qui a été recensé jeudi en Suède, est plus transmissible et plus dangereux que les précédentes, notamment pour les plus jeunes.

Le laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic, fabricant d'un vaccin ciblant le mpox, a annoncé vendredi 16 août avoir demandé à l'Agence européenne du médicament l'extension de l'utilisation de son vaccin aux adolescents de 12 à 17 ans. "Les résultats intermédiaires de l'étude clinique montrent la non-infériorité des réponses immunitaires de la vaccination contre le virus mpox et la variole chez les adolescents et un profil d'innocuité similaire à celui des adultes", a écrit Bavarian Nordic dans un communiqué.

Aux Etats-Unis, lors de la précédente épidémie de mpox en 2022, la Food and Drug Administration (FDA) avait accordé au vaccin une autorisation d'utilisation d'urgence pour les adolescents. Actuellement, la forte recrudescence de la maladie en Afrique est principalement due à une nouvelle souche, le clade 1b, plus transmissible et plus dangereuse que les précédentes, notamment pour les plus jeunes.

Jeudi, Bavarian Nordic s'est dit prêt à produire jusqu'à 10 millions de doses de vaccins d'ici 2025. Actuellement, le laboratoire a quelque 500 000 doses en stock.