Val Thorens : inquiétante épidémie de rougeole

Si des milliers de touristes français et étrangers étaient attendus à la station de ski de Val Thorens, l'épidémie de rougeole ne l'était pas. Les principales victimes sont de jeunes saisonniers, et parmi eux un ami d'Edwin. "Il est très fatigué, les premiers jours ont été foudroyants. Je sais que beaucoup de gens dans la station ne sont pas vaccinés", explique le saisonnier.

Un des virus les plus contagieux

Les symptômes de la rougeole sont la fièvre, la fatigue, la toux et éruption cutanée. Depuis fin janvier le cabinet médical de la station a traité 20 cas de rougeole et procédé a plusieurs actualisations. En France, le vaccin n'est obligatoire que depuis un an pour les nourrissons, il faut avoir contracté la maladie pour y être immunisé. "C'est un des virus les plus contagieux, on met en place des mesures d'hygiène avec le port du masque, le lavage de main et l'isolement", explique le docteur Alexis Raboteau, médecin de la station.

