Une structure adaptée pour apprivoiser sa maladie chronique

A l'hôpital, on diagnostique et on soigne les maladies. Mais il n'y a souvent pas assez de temps en consultation pour parler de l'impact des pathologies de longue durée sur la vie quotidienne. Au CHU de Poitiers, une maison a vu le jour pour apprendre à mieux vivre malgré la maladie.