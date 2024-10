Un footballeur lance une cagnotte pour permettre à sa femme, atteinte d'une leucémie, de bénéficier d'un traitement aux États-Unis

Au moins 200 000 euros ont été versés sur la cagnotte lancée et diffusée sur les réseaux sociaux du joueur Maxime Fleury. Une somme qui doit aider à financer un traitement expérimental pour sa femme, à qui les médecins prévoient une espérance de vie d'un an en France.

"Le monde s'est effondré, le ciel s'est abattu sur nous". Le joueur de football professionnel, Maxime Fleury, passé par l'OGC Nice et le centre de formation du Stade Rennais, a publié une vidéo sur son compte Facebook pour récolter des dons et permettre à sa femme, Julia, atteinte d'une leucémie, de bénéficier d'un coûteux traitement expérimental.

Il y a deux ans, de retour de leur lune de miel, à l'été 2022, les médecins ont diagnostiqué à Julia une leucémie myéloïde aiguë, "agressive". "Elle a passé huit mois en chambre stérile, isolée", "subissant chimiothérapie sur chimiothérapie", explique le joueur dans la vidéo.

Une espérance de vie d'"un an" pour la jeune femme

Après plusieurs chimiothérapies, puis l'échec de la greffe de moelle osseuse il y a un mois, les médecins leur ont annoncé qu'il n'y avait "plus de traitement disponible en France" et que Julia "avait une espérance de vie de un an", poursuit le joueur.

L'espoir du couple réside désormais dans un traitement américain proposé par l'hôpital MD Anderson de Houston au Texas. "C'est la dernière chance pour sauver ma femme, c'est le dernier traitement qu'il y a sur cette Terre", insiste Maxime Fleury. Le traitement coûte entre "200 000 et 250 000 euros", d'où l'appel aux dons lancé via une cagnotte en ligne.

La cagnotte a permis de récolter 200 000 euros grâce aux versements de 10 000 participants en quelques jours. Le couple a ainsi "pu verser un premier acompte de 71 000 dollars pour être reçus à l’hôpital MD Anderson à Houston et commencer les examens", écrit la jeune femme sur le site de la cagnotte. "Maxime et moi comptons bien partir aux États-Unis dans les prochains jours pour débuter les examens et nous battre de toutes nos forces", écrit-elle.