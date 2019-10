Thyroïde : enlever les nodules grâce à la radiofréquence

La thyroïde est une petite glande située à la base du cou, Elle est formée de deux lobes, à gauche et à droite, ce qui lui donne une forme caractéristique de papillon. Elle mesure environ 6 cm sur 6 et pèse 30 grammes.

La thyroïde joue un rôle primordial. Elle sécrète des hormones qui contrôlent une multitude de fonctions dans l’organisme. Elles régulent, par exemple, la dépense énergétique, le poids, le rythme cardiaque, l’humeur, la concentration…

La thermoablation par radiofréquence se fait sous anesthésie locale et l'outil indispensable de cette nouvelle technique, c'est une électrode directement placée dans le cou, qui va, par son action électrique, faire bouger les molécules et dévasculariser le nodule pour qu'il ne puisse plus grossir et même le faire diminuer de volume. L'intervention est très rapide, en moyenne 5 minutes. Pour finir, l'application de glace juste après l'opération pendant 30 minutes évite les saignements. Deux heures plus tard, le patient peut rentrer chez lui mais le nodule n'a pas complètement disparu, contrairement à une chirurgie. Un suivi régulier est donc obligatoire.