VIDEO. Le sommeil des Français est de piètre qualité

De nombreux Français sont fatigués. Selon une étude menée en 2015, près d’un quart d’entre eux se plaignent de manquer de sommeil, notamment les jours de travail, et près d’un tiers des interrogés déclarent souffrir de troubles du sommeil. 73 % des sondés déclarent également se réveiller au moins une fois par nuit pendant 30 minutes. Un chiffre considérable, expliqué par les écrans omniprésents dans le quotidien des Français. Ces derniers renvoient une lumière bleue qui influence notre horloge biologique. Elle empêche, en effet, la sécrétion de mélatonine, l'hormone centrale de régulation des rythmes chronobiologiques. Les conséquences de ces troubles du sommeil : irritabilité, asocialité, manque de concentration…

La France, premier pays européen consommateur de somnifères

Pour y remédier, de nombreux insomniaques optent pour les médicaments. En 2013, 131 millions de boîtes de somnifères et d’anxiolytiques ont ainsi été vendues en France, plaçant le pays comme le plus gros consommateur d’hypnotiques en Europe avec l’Espagne. Plus naturelles, les plantes comme la valériane ou encore le passiflore peuvent aider à améliorer la qualité du sommeil. D’autres solutions ont également fait leurs preuves : se coucher à une heure fixe tous les soirs, ne pas abuser du chauffage et favoriser une activité sportive mais pas trop tardive. Moins de 5 heures de sommeil par nuit augmenterait de 48 % le risque d’infarctus et de 15 % celui de subir un AVC.