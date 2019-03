Sommeil : les conseils pour bien dormir

Les Français dorment de moins en moins : la moyenne de sommeil quotidien est passée sous la barre des sept heures. Mais ceux qui font les plus petites nuits ne sont pas forcément ceux que l'on croit. "On pourrait penser que les 18-24 ans, plus enclins à faire la fête ou enchaîner les nuits blanches, sont ceux qui dorment le moins, eh bien non, ils dorment en moyenne 7h24 par nuit", détaille la journaliste Nabila Tabouri. C'est presque une heure de plus que les 45-54 ans, par exemple, dont les nuits ne font que 6h35 en moyenne.

Le niveau de vie influe sur le sommeil

Certains éléments inattendus peuvent alors influer sur notre sommeil, comme le niveau de vie. Une personne avec des difficultés financières dort en moyenne vingt minutes de moins qu'une personne avec une bonne situation. Naibila Tabouri prévient aussi : "Dormir moins de 6 heures augmente les risques d'obésité, de diabète, d'hypertension". Alors pour optimiser ses nuits, il faut privilégier une chambre silencieuse, obscure et à une température ne dépassant pas les 18°C.