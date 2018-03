Sommeil : des stages pour s'entraîner à la sieste

Il existe des stages insolites élaborés pour lutter contre le manque de sommeil. On y apprend à optimiser le temps de récupération afin qu'il soit le plus efficace possible. La technique s'inspire de l'hypnose, de la sophrologie ou encore du yoga. D'habitude, la technique est enseignée aux militaires, mais elle marche aussi sur les civils.

Un couvre-feu numérique conseillé

Les volontaires des stages semblent convaincus. La sieste optimisée a démontré scientifiquement son efficacité. Elle apporte un temps de sommeil plus important et plus de sommeil profond qu'une sieste classique. Autre conseil des médecins militaires qui mènent ces formations et de tous les spécialistes du sommeil : respecter un couvre-feu numérique. Éteindre téléphone, tablette et ordinateur, environ 1h30 avant d'aller dormir.

