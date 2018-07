Pourquoi dort-on mal quand il fait chaud ?

Les troubles du sommeil lors des fortes chaleurs sont dus à un problème de thermostat interne. L'homme est fait pour se maintenir à une température constante, autour de 37°C. Et pour s'endormir, il doit perdre entre à 0,5 et 1°C. En temps normal, tout cela se fait spontanément sans qu'on s'en rende compte. Mais en cas de fortes chaleurs, ce mécanisme de thermorégulation fonctionne moins bien.

Comment notre corps réagit-il en cas de fortes chaleurs ?

Quand on a très chaud, les récepteurs situés sous notre peau envoient un signal à notre cerveau, plus précisément à l'hypothalamus, qui est le centre de contrôle de notre température, pour l'alerter. L'hypothalamus va alors activer deux systèmes pour aider le corps à se refroidir :

Il va donner l'ordre aux vaisseaux sanguins de se dilater pour évacuer la chaleur (plus le débit sanguin est fort, plus le sang va vers la peau et se refroidit au contact de l'air).



Il va activer la transpiration pour rafraîchir la peau par évaporation de l'eau. Mais plus il fait chaud, plus cela va être long, et pendant ce temps, on tourne en jetant un oeil inquiet à sa montre ce qui n'arrange pas le problème...



Les astuces pour bien dormir quand il fait chaud

On finit généralement par s'endormir et on peut même avoir un peu froid dans la nuit. Généralement, entre 3 et 5 heures du matin, on remonte un peu le drap. Cela correspond au moment où notre corps attend sa température minimale. Chaque nuit, il tombe à 36°C. Mais en attendant ce moment béni, il existe quelques conseils à suivre pour mieux dormir :

prendre un bain ou une douche fraîche avant de se coucher et ne pas se sécher

dormir avec des vêtements amples ou mieux encore, nu

suspendre du linge mouillé devant la fenêtre pour rafraîchir la pièce

humidifier ses draps avec un brumisateur...



Il va falloir s'habituer à cette mine froissée des jours d'été. Selon des chercheurs d'Harvard, avec le réchauffement climatique, on pourrait perdre jusqu'à six nuits de sommeil par an d'ici 2050...