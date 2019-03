Le manque de sommeil nuit au travail

En 1990, ils étaient 3,3 millions de travailleurs nocturnes. En 2013, ils étaient un million de plus. Et leur manque de sommeil a des conséquences néfastes sur la santé. Julien Croizier est boulanger : chaque jour, il se lève à 2h du matin, puis se recouche en fin de matinée. Il fait deux courtes nuits de trois heures, chaque jour. "On dort beaucoup mieux la nuit que l'après-midi, plus profondément", assure-t-il. Même passionné par son métier, il ne se voit pas, à 31 ans, continuer à ce rythme-là.

Sacrifice du temps de sommeil

"On perd un peu en sommeil, mes nuits sont moins longues, reconnaît-il. Il y a eu un peu de prise de poids, je tombais plus souvent malade au début, aussi." Les nouvelles technologies, l'ouverture tardive des magasins et l'importance du travail sont autant de facteurs qui incitent les gens à sacrifier leur temps de repos et de sommeil. Certains médecins souhaitent que le sommeil devienne un enjeu de santé publique, comme l'alimentation ou l'exercice physique.

