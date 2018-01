Hiver : le soleil fait grise mine

Ce début janvier, on a rarement vu autant de grisaille et si peu de soleil. En moyenne une heure de lumière en moins chaque jour et un impact évident sur la forme. Quand le soleil fait défaut, le cerveau réagit. Habituellement la lumière, via l'hypothalamus, permet de secréter la sérotonine, l'hormone de l'éveil. Quand l'intensité lumineuse baisse, alors c'est l'hormone du sommeil, la mélatonine, qui prend le relai, même en pleine journée.

La grisaille influence l'humeur et le sommeil

"Le manque de lumière agit directement, à la fois sur le sommeil, plus léger, plus fragile, moins adapté à la fatigue. (...) Deuxièmement sur l'humeur, le fait d'être plus anxieux, moins réactif, d'avoir les idées noires. C'est très lié à l'absence de lumière", explique le professeur Damien Léger, du centre du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel-Dieu. Alors, pour éviter le coup de blues de l'hiver, 30 minutes par jour de lumière naturelle ou artificielle suffisent. Mais rien de tel qu'un bon rayon de soleil pour lutter contre l'humeur maussade.

