Heure d'hiver, heure d'été : la France devra choisir d'ici 2021

L'heure d'hiver va-t-elle gagner la partie contre l'heure d'hiver ? Les premiers résultats de la consultation citoyenne lui donnent une très courte majorité. L'heure d'hiver est plus proche de l'heure solaire. Une heure de plus, et non deux comme l'heure d'été. Les chronobiologistes vantent ses bienfaits sur notre rythme naturel. Mais l'heure d'hiver toute l'année, ce serait aussi un soleil qui se couche plut tôt en juillet et qui nous prive de belles soirées d'été.

80% des Français opposés au changement d'heure

C'est en 1976 que le gouvernement français instaure le changement d'heure. En plein choc pétrolier, c'est la méthode choisie pour faire des économies d'énergie. Aujourd'hui, 80% des Français seraient contre ce système, et ils ne sont pas les seuls en Europe. La Commission européenne demande donc à chaque pays de choisir entre heure d'hiver et heure d'été. Les Français peuvent répondre à un questionnaire sur le site de l'Assemblée nationale. Les Français ont jusqu'au 3 mars pour donner leur avis, uniquement consultatif. Chaque pays européen devra trancher d'ici 2021.