Fin des vacances: comment réadapter les enfants aux horaires de l'année scolaire ?

Le soleil pointe à peine le bout de son nez, mais eux sont déjà debout. À 7 heures 30, Son, 11 ans et Kim, 9 ans, sont les premiers réveillés dans leur maison. Dans la famille Lopez, si les deux grands de 16 et 19 ans ont encore le droit à quelques grasses matinées, les petits eux doivent se réhabituer aux horaires de l'année scolaire. "On savait que deux semaines avant il fallait mettre en place ce qu'il fallait pour qu'ils puissent se lever tôt et surtout se coucher tôt", témoigne Mireille Lopez, la mère des quatre enfants.

Une réadaptation pas toujours facile

Mais faire une croix sur les vacances, alors qu'elles ne sont même pas terminées, ça n'est pas évident pour tout le monde. Parents et enfants ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. "Ça fait une semaine à peu près qu'on essaie de le recoucher entre 20h30-21h00 au plus tard", explique une mère de famille dans un parc. "Il fait encore beau. Pour eux c'est encore les vacances", témoigne une autre mère de famille pour expliquer la difficulté de la réadaptation aux horaires de la vie scolaire.

