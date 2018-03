Changement d'heure : quels avantages et quels inconvénients ?

Le Parlement européen a voté une résolution pour mettre fin au changement d'heure. Au départ, cette mesure a été instaurée pour faire des économies d'énergie. "Les économies d'énergie, c'est le premier argument des partisans du changement d'heure. Puisque le soleil se couche plus tard, le soir nous allumons les lumières moins longtemps. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette mesure a été prise en 1976, après le premier choc pétrolier. L'économie générée est réelle. Elle correspond à l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville de 800 000 ménages. Mais cela ne représente que 1% seulement de la consommation d'électricité en France", explique Nabila Tabouri.



Une influence sur la santé ?

L'impact du changement d'heures sur la santé est-il réel ? "L'impact sur la santé est plus difficile à quantifier. L'argument que les anti changement d'heure mettent en avant, c'est la perturbation du rythme de sommeil qui génèrerait plus de fatigue. Mais globalement l'effet serait limité puisque notre sommeil se recale assez rapidement. Plus inquiétant en revanche, une étude suédoise a constaté l'augmentation du nombre d'infarctus et de crises cardiaques pendant les jours qui suivent le passage à l'heure d'été, à cause du manque de sommeil et d'une fatigue accrue", rapporte la journaliste.