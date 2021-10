Changement d'heure : éternel imbroglio pour les Français

Durant la nuit du dimanche 31 octobre, à 3 heures il sera 2 heures. Les Français vont donc dormir une heure de plus. Un changement d'heure de retour alors que l'Europe voulait le supprimer.

Avancer ou reculer d'une heure, deux fois par an, le doute s'installe. Le passage à l'heure d'hiver c'est bien durant la nuit du dimanche 31 octobre. À 3 heures du matin, il sera finalement 2 heures. "Il va faire nuit beaucoup plus tôt, c'est assez déprimant", témoigne une habitante de la capitale. "C'est ridicule, ça fait 40 ans qu'on en parle et rien ne change pour autant", ajoute un retraité.



Mettre en place une coordination européenne

L'Union européenne avait programmé la fin du changement d'heure pour 2021, mais les discussions entre les pays membre n'avancent pas. Au sud de l'Europe, les pays comme la France, l'Espagne et le Portugal, l'heure d'été est plébiscitée alors qu'au nord, les pays nordiques préfèrent l'heure d'hiver. "Je demande au niveau européen qu'on mette en place une coordination européenne pour obtenir un consensus", confie Karima Delli, eurodéputée EELV.