Changement d'heure : bientôt la fin ?

En 1973, Valéry Giscard d'Estaing annonce "une heure d'été pour mieux faire coïncider le jour et la journée". Logique pour le Président, beaucoup moins pour les Français, à commencer par le présentateur vedette de l'époque, Roger Gicquel. Dans la rue, on accepte ou on râle. Si on remet les pendules à l'heure deux fois par an, c'est pour faire des économies d'énergie, c'est même la télévision qui le dit en 1978.

Plusieurs théories au cours des décennies

Mais quelques années plus tard, ça ne servirait plus à rien. Pour les spécialistes, l'économie en électricité ne serait que marginale alors que le changement d'heure aurait des effets sur la santé. Dans les années 1990, le bien-être de l'enfant est menacé par l'heure. Et puis c'est tout l'inverse dans les années 2000. En cinquante ans, tout et son contraire aura été dit. Alors, si on revenait au point de départ ?

Le JT

Les autres sujets du JT