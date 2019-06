Canicule : comment bien dormir par fortes chaleurs

En période de canicule, il fait très chaud le jour et la température descend très peu la nuit. Difficile dans ces conditions de trouver un sommeil réparateur après une journée harassante. Quelques gestes peuvent néanmoins aider à dormir et à récupérer quand le thermomètre refuse de baisser. Des conditions à mettre en place surtout lorsqu'on a des enfants qui peinent à trouver le sommeil avec les températures élevées.

Une balade fraîcheur en soirée

Il faut alors privilégier des repas légers, et des douches bien fraîches. Il faut aussi éviter de mettre des pyjamas, dormir fenêtres ouvertes et rideaux fermés. "Éventuellement on peut essayer de dormir sur le côté plutôt que sur le dos", préconise le Dr Olympe Véron, médecin du sommeil. Elle conseille aussi de mettre un vêtement humide sur soi. Une balade fraîcheur en soirée peut aussi être un atout.

