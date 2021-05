Sclérose en plaques : l'ascension du Kilimandjaro, le défi fou de Julien Védani

Le Kilimandjaro, en Tanzanie, est le sommet le plus haut d'Afrique avec près de 6 000 mètres d'ascension. Un mythe inaccessible à priori pour Julien Védani, 33 ans, atteint de la sclérose en plaques. Malgré son diagnostic en 2015, il a décidé de surmonter ce "traumatisme" et de se lancer dans cette ascension, quoi qu'il en coûte. Il a envisagé ce défi avec la volonté de "vivre sa vie à 3 000%". Au quotidien, il souffre de troubles de la motricité et d'équilibre, et d'une grande fatigue.



Petit pas par petit pas

Pour compenser, Julien Védani mise sur la technologie : un exosquelette qui amplifie ses mouvements, et améliore ses performances. Il a pu se le procurer grâce à un financement participatif. Au bout de 10 minutes d'effort, la fatigue neurologique se fait tout de même sentir. Malgré tout, son "urgence de vivre et de se sentir vivant" le pousse à aller de l'avant. En attendant le grand voyage, Julien s'entraine en montagne avec ses soutiens, qui font de nombreuses pauses pour l'aider. "Les gens autour de nous se disent qu'il ne va jamais y arriver, mais il repart à chaque fois, c'est impressionnant", sourit Stéphane Loisel, qui l'accompagne.