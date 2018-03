Santé : vivre avec la maladie d'Alzheimer

Jérôme Dubois aime le sport et la lecture. Il est autonome, encore. Pendant 28 ans, ce professeur d'Histoire-Géographie a égrené dates et batailles, rois et reines, anecdotes ou massacres, jusqu'au jour où les mots se sont effacés. Il a alors dû abandonner ses élèves. À 55 ans, il perd peu à peu ses facultés cognitives.

30 000 malades de moins de 60 ans en France

Comme beaucoup de personnes diagnostiquées très jeunes de la maladie d'Alzheimer, il est accompagné par une psychologue. Deux fois par semaine, il suit un programme personnalisé : repérages dans le temps et agenda hebdomadaire. Jérôme a donc besoin d'aide pour planifier ses rendez-vous. Il retrouve du plaisir sur son vélo : si la mémoire s'efface en partie dans l'esprit, les sensations et les émotions restent inscrites dans le corps. En France, 30 000 personnes de moins de 65 ans souffrent de la maladie d'Alzheimer, pour laquelle il n'existe aucun traitement, ni préventif ni curatif.

