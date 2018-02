Santé : trois questions sur la rougeole

"Lorsque la vaccination a été recommandée au début des années 80, la couverture vaccinale a augmenté tout doucement. Aujourd'hui, un grand nombre de jeunes adultes ont échappé à la vaccination, explique le professeur Levy-Bruhl, de l'Agence Santé publique. La rougeole lorsqu'elle survient chez des jeunes adultes peut être une maladie très grave". Si la plupart du temps, cette maladie est bénigne, elle peut donner lieu à des complications, notamment pulmonaires et neurologiques.

Bien vérifier ses vaccins

"Toute personne qui est née après 1980 et qui n'a pas reçu deux doses de vaccins contre la rougeole devrait vérifier son statut vaccinal" et se faire vacciner si c'est nécessaire, rappelle le professeur Levy-Bruhl. "Il est encore temps pour éviter d'attraper la rougeole dans les semaines, les mois, les années qui viennent et faire éventuellement une complication".