Santé : quatre cancers sur dix seraient évitables

Selon une vaste enquête de santé publique dévoilée lundi 25 juin, quatre cancers sur dix pourraient être évités. Mais qu'est-ce qu'un cancer évitable ? "C'est un cancer qui touche une personne dont le comportement ou son environnement auraient provoqué le cancer, révèle Jean-Christophe Batteria sur le plateau de France 3. Il s'agit de quatre cas sur dix", précise-t-il. En France, il y a 142 000 cas de cancers qui étaient évitables théoriquement, 84 000 concernent les hommes, 58 000 les femmes. Pour le journaliste, cela prouve bien que les causes sont comportementales.

Sur 40 000 cancers des poumons, 35 000 ont touché des fumeurs

L'étude met en avant des facteurs dont on pourrait se méfier, comme l'explique Jean-Christophe Batteria : "On pourrait ne pas forcément se méfier du soleil. Or, il y a les cancers de la peau, on commence à le savoir. De même, l'exposition aux polluants est désormais montrée du doigt, à l'instar des benzène ou des trichlore dans les ateliers, pour dégraisser les pièces métalliques. Il y a également les microparticules et les diesels, ainsi que certains produits phytosanitaires". Il faut aussi noter que la sédentarité est un facteur aggravant. Le tabac, lui, est le facteur numéro 1 : "sur 40 000 cancers des poumons, 35 000 ont touché des fumeurs. Vient ensuite l'alcool, 8% des cas de cancer pourraient être évités si on limitait l'alcool. Enfin, l'alimentation : il faut manger moins de viande rouge, plus de fruits et de légumes", recommande Jean-Christophe Batteria.

