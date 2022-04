Santé : les maux de tête touchent plus d'une personne sur deux dans le monde

Selon une étude norvégienne, plus de la moitié de la population mondiale souffre de maux de tête. "Dans le détail : 26 % souffrent de céphalées de tension, celles qui donnent une pression ou un serrement au niveau de la tête, 14 % ont des migraines. Et pour 5 % de la population, les maux de tête reviennent au moins 15 jours par mois", explique Frédérique Prabonnaud, journaliste santé, présente sur le plateau du 12/13, jeudi 14 avril.



Les plus touchés sont les 10-19 ans

Afin de parvenir à ce résultat, les chercheurs de l’Université norvégienne de Science et de Technologie ont compilé plus de 350 études, publiées entre 1961 et 2020. "Presque 58 % des femmes en souffrent contre moins de 45 % des hommes. Notamment pour des raisons hormonales", poursuit la journaliste. Les plus touchés sont les 10-19 ans et les maux de tête deviennent plus fréquents avec la puberté. Cependant, ils sont moins présents après 65 ans.

Parmi Nos Sources

L'étude norvégienne dans le Journal of Headache and Pain (en anglais)

Le site de l’Université norvégienne de Science et de Technologie

Le site de la Société française d'études des migraines et des céphalées

