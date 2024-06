Santé : les Français abusent-ils des arrêts maladie ?

Les préconisations de la Cour des comptes ont relancé un débat récurrent : faut-il arrêter les arrêts maladie de complaisance ? Cela soulève une autre question : les Français abuseraient-ils des arrêts de travail ?

“Un doublement des arrêts maladie en cinq ans est la preuve d’un abus”, peut-on lire dans un message posté sur X. En France le nombre d’arrêts maladie a, en effet, progressé : 8,8 millions d’arrêts prescrits en 2022, soit 30% de plus qu’il y a dix ans, selon des chiffres du ministère de l’Économie et des Finances. Il est toutefois compliqué de savoir si cette augmentation est due à des abus.

Les arrêts courts sont ciblés

Malgré l’absence de données, ce sont les arrêts courts qui sont aujourd’hui ciblés. La Cour des comptes recommande même qu’ils ne soient plus indemnisés par l’assurance maladie, afin de faire des économies. Même s’ils sont les plus nombreux, ce sont ceux qui coûtent le moins chers à la Sécurité sociale. En 2022, les arrêts maladie de moins de huit jours constituaient plus de la moitié des arrêts délivrés, mais ils ne représentent que 5% des indemnités versées. C’est un pourcentage presque stable depuis dix ans.

Ce sont les arrêts de plus de six mois qui pèsent le plus lourd : 45% des dépenses annuelles. Selon les spécialistes, restreindre complètement l’indemnisation des arrêts maladie courts ne constitue pas la solution miracle pour réduire les dépenses de santé.