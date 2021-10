Santé : la surprenante "thérapie miroir" qui aide les victimes d'AVC

Millimètre par millimètre, la main bouge. Elle était paralysée depuis l'AVC dont cet homme a été victime, il y a un an. Le patient regarde une image de son bras valide sur l'écran, ce qui fait croire à son cerveau que c'est son ombre malade qui bouge. Cette thérapie est appelée la "thérapie miroir" et elle demande un effort intense. "J'ai l'impression que la situation s'améliore au fur et à mesure. J'ai l'impression de reconstituer les liens entre le cerveau et mes mains", explique Patrick Masson, 69 ans. La thérapie ne dure que 15 minutes, elle prend rapidement toute l'énergie du patient.



Apprendre en observant

"Le cerveau est capable d'apprendre en observant. Non seulement en produisant, mais aussi en observant le mouvement. Il est capable d'enregistrer les caractéristiques du mouvement, de les imprimer, d'en faire une copie puis stimuler les zones de la motricité qui vont dans un second temps permettre au patient d'exécuter le mouvement", raconte le docteur Christophe Duret, spécialiste dans la médecine physique et dans la réadaptation neurologique à la clinique des Trois Soleils (Seine-et-Marne).