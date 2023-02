Santé : la discorde autour du tarif de la consultation continue entre les généralistes et l'assurance maladie

Le bras de fer entre l’assurance maladie et les médecins libéraux se poursuit, dimanche 26 février. Les médecins ont jusqu’à mardi soir pour se décider sur le passage du tarif à 26,50 euros, mais cela est loin du compte pour les généralistes.

Ausculter, accompagner leur patient, prescrire des ordonnances, des gestes que les médecins généralistes voudraient faire payer plus cher. Depuis plusieurs mois, ils crient leur colère et réclament une hausse des tarifs de la consultation, comme lors de la dernière manifestation du 14 février. "Notre consultation n’a pas été revalorisée depuis au moins 2017", avait déploré une manifestante.

Une hausse à 30 euros sous conditions

Après plusieurs semaines de négociation, l’assurance maladie propose de passer de 25 à 26,50 euros pour une consultation et même 30 euros si le médecin accepte de travailler plus en prenant des nouveaux patients ou faire davantage de garde. Ces conditions ne passent pas chez les praticiens qui continuent de demander une hausse à 30 ou 50 euros mais sans contrepartie. Les syndicats consultent actuellement leurs adhérents pour savoir s’ils acceptent ou non la proposition de l’assurance maladie.