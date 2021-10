Santé : la bronchiolite fait son grand retour et menace la France

L'année dernière a été épargnée par la bronchiolite grâce aux gestes barrières bien respectés. Cette fois-ci, l'épidémie est bel et bien de retour plus dangereuse que jamais avec quelques semaines d'avance.

C'est une épidémie dont on aurait bien pu se passer. Alors qu'on l'avait évité l'année dernière, la brochiolite est de retour et cause des dégâts à travers la France. Seules, la Corse et la Bretagne ne sont pas encore en pleine épidémie. Les services pédiatriques sont débordés par l'arrivée d'enfants atteints de la maladie. "Il a été beaucoup encombré avec une toux très grasse", décrit Anaïs Millet, maman d'un enfant de huit jours, touché par la maladie.



Une affluence en hausse dans les services pédiatriques

Au service pédiatrique de l'hôpital de Nancy, l'affluence est inhabituelle. 20 à 30% de passage en plus dans cette période de l'année. "On est en moyenne à 90 passages, on monte jusqu'à 110 passages avec des très petits qui viennent", explique le Pofesseur Cyril Schweitzer, chef du service de médecine infantile à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Un problème se pose, il n'y a pas assez d'infirmières spécialiste en pédiatrie. Ils devront donc compter sur les heures supplémentaire pour pouvoir gérer l'épidémie.