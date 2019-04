Santé : l'Outre-mer touché par une épidémie de dengue

À Tahiti (Polynésie française), une dizaine de cas de dengue a été recensée. Fièvre, maux de tête, nausées, les symptômes sont reconnaissables. Malgré la pulvérisation d'insecticides, l'inquiétude règne, car la population n'est pas préparée. "Les enfants qui sont nés après 2000 ne sont pas du tout immunisés", alerte Marine Giard, responsable du bureau de veille sanitaire.

6 000 cas à La Réunion

Même inquiétude sur l'île de La Réunion où 6 000 cas ont été enregistrés depuis le début de l'année. Sur les marchés, les actions de sensibilisation se multiplient. Pour affronter cette épidémie, aucun vaccin n'existe et il est difficile de contrecarrer le virus. La mondialisation, le réchauffement climatique et la forte densité de population sont les principales causes de cette recrudescence de dengue.

