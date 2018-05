Santé : des reblochons retirés de la vente

Sept enfants en bas âge ont été infectés par une bactérie après avoir consommé du reblochon au lait cru provenant d'un centre Leclerc. Le journaliste Clément Weill-Raynal fait le point. "Tous les reblochons contaminés proviennent de la même fromagerie en Haute-Savoie et sont commercialisés par les centres Leclerc sous la marque 'Nos régions ont du talent', explique-t-il. La bactérie en cause est une Escherichia coli virulente qui peut provoquer des symptômes de vomissements et de diarrhée sanglante."

Un numéro vert : 0 800 011 100

Les autorités sanitaires se veulent plutôt rassurantes. Le journaliste ajoute : "Cette contamination semble limitée et sous contrôle. Sur les enfants en bas âge qui avaient dû être hospitalisés, cinq ont déjà pu quitter l'hôpital ce soir [vendredi 11 mai]. Reste qu'il y a des mesures de précautions à prendre. Pour les personnes qui auraient consommé de ces reblochons, le plus sage est de prendre contact avec son médecin traitant. Si vous avez l'un de ces fromages chez vous, vous pouvez appeler le numéro vert mis en place par les centres Leclerc : 0 800 011 100."

