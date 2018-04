Santé : comment éviter les dangers du sucre ?

Les Français sont de plus en plus nombreux à être atteints de NASH, la "maladie du soda". Sur le plateau du journal de 13 Heures, Jihane Benzina revient sur les statistiques. Elle explique : "Selon les estimations des spécialistes, 30% des Français auraient un foie trop gras et, parmi eux, un million seraient au stade de la 'maladie du soda'." Si l'un des principaux dangers est évidemment le gras, il faut également se méfier du sucre. La journaliste ajoute : "L'OMS préconise un apport en sucre de 50 g par jour, soit huit morceaux de sucre. Une étude montre que 46% des Français dépassent ce seuil, bien plus que les 26% de 2006."

Comment éviter le sucre

Les consommateurs doivent faire preuve de vigilance s'ils veulent éviter le sucre. La journaliste poursuit : "L'industrie alimentaire ajoute du sucre dans presque tous les produits. Parfois pour jouer sur la texture, parfois sur la conservation. Il y a bien sûr l'inévitable canette de soda qui, pour 33 cl, contient six morceaux de sucre. Les ingrédients les plus importants sont en début d'étiquette : si le sucre apparaît en premier, c'est mauvais signe. Pour minimiser sa présence, les fabricants le désignent sous une cinquantaine d'appellations différentes (glucose, fructose, dextrose, sorbitol...). Les produits estampillés '0% de matière grasse' peuvent également en contenir". Il faut donc consulter le tableau d'information nutritionnelle et sa catégorie "glucides dont sucres" qui affiche la présence totale de sucre pour 100 g.

Le JT

