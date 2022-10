Santé : bronchiolite, grippe, rhume… le retour parfois précoce des maladies d'hiver

L’épidémie de bronchiolite est de retour, vendredi 14 octobre. Quatre régions sont particulièrement concernées par cette infection respiratoire virale, qui touche chaque année les plus petits. Le point avec le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13.

L'épidémie de bronchiolite est-elle précoce en 2022 ? "C'est vrai qu'elle débute de façon un petit peu brutale", reconnait le médecin et journaliste Damien Mascret, présent, vendredi 14 octobre, sur le plateau du 12/13. Habituellement, l'épidémie commence doucement en octobre, et devient "plus intense" en décembre, janvier et février. Elle démarre cette année très tôt notamment dans quatre régions : dans les Hauts-de-France, en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie.

La grippe va faire son retour

Les autres maux de l’hiver sont bel et bien de retour ? "Complètement. On sait qu'il y a une saisonnalité dans les virus, les rhinovirus. Le rhume classique, il va y en avoir plein cet hiver, on s'y attend", note le médecin. La grippe va aussi faire son retour, probablement "entre novembre et février", tout comme les gastro-entérites. Les facteurs de saisonnalité sont la météo, l'humidité, mais également les comportements, comme les regroupements, qui favorisent les infections.